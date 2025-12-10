الأمهار تبهر الحضور في اليوم الثاني للعرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية

تواصلت اليوم الأربعاء فعاليات العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي يُقام في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية بديراب، وسط حضور جماهيري واسع وتنافس قوي بين المرابط المشاركة، لا سيما في فئات الأمهار والمهرات.
وشهد اليوم الثاني منافسات فئة الأمهار عمر سنة، حيث توّج المهر "أي أرغيث" لمالكه وليد الماجد بالمركز الأول في المجموعة الأولى، فيما حل "مشهور العون" لمربط العون ثانيًا، و"منيع ندرة" لشركة درة ندرة ثالثًا.
وفي المجموعة الثانية، فاز "عجيب السيد" لمربط السيد بالمركز الأول، تلاه مربط درة ندرة في المركز الثاني، و"بيان الياسر" لمربط الياسر ثالثًا. أما المجموعة الثالثة، فقد حسمها "أصيل أجمل" لمربط أجمل، يليه "داني السيد" لمالك نصر بازهير، ثم "صايل الجواد" لفلاح العجمي.
المجموعة الرابعة شهدت تألق "إي آل ليريكو كاي آل" لمربط الوهرة بالمركز الأول، و"عز العاليات" لعبدالله العبيد ثانيًا، و"نبراس N A" لمحمد المحيسن ثالثًا.
كما تميزت المجموعة الخامسة من فئة الأمهار بفوز "صامد الشقب" لمربط المدرع، تلاه "شامخ العامرية" لمربط العامرية، ثم "متحد" لمربط بسام. وختمت المجموعة السادسة بفوز "بركان العرب" لمربط العرب التجارية، يليه "سنان البارقة" لمربط الفلوة، و"شبل صقار المجينية" لمحمد الدوسري.
وانتقلت المنافسات إلى فئة المهرات عمر سنتين، حيث فازت "العون" لمربط قيصر العرب بالمركز الأول، ثم "فرح الريماس" لمربط الصياقل، و"جليلة النادرات" لمربط العريب. وفي المجموعة الثانية، تفوقت "جولي برنسس إتش في بي" لمربط السيد، تلتها "بيلا الطرف" لمزرعة الطرف، و"سوسن الشقب" لمربط الخوالد.
وتستمر الفعاليات حتى نهاية الأسبوع، وسط اهتمام كبير من ملاك الخيل ومتابعي رياضة الخيل العربية، في نسخة تعكس تطور الإنتاج المحلي وارتفاع مستوى الجمال والمنافسة.