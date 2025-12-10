الأمهار تبهر الحضور في اليوم الثاني للعرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية

وفي المجموعة الثانية، فاز "عجيب السيد" لمربط السيد بالمركز الأول، تلاه مربط درة ندرة في المركز الثاني، و"بيان الياسر" لمربط الياسر ثالثًا. أما المجموعة الثالثة، فقد حسمها "أصيل أجمل" لمربط أجمل، يليه "داني السيد" لمالك نصر بازهير، ثم "صايل الجواد" لفلاح العجمي.