محافظ التدريب التقني يهنئ القيادة بيوم الوطن "92"

رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، باسمه ونيابةً عن منسوبي المؤسسة، اليوم الخميس، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ92.
وقال "الفهيد" بهذه المناسبة الوطنية: "تستمدّ المملكة دستورها من كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متخذة من النهضة الشاملة هدفًا رئيسًا لرفعة بلادنا التي أنعم الله الكريم عليها بالأمن والأمان، لاسيما وأنها تضم بين جنباتها أطهر بقعتين على وجه الأرض".
وأكد أن لهذه المناسبة مكانة خاصة في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي الذين يبادلون قيادته المحبّةَ والتقدير والولاء؛ لما يستحضرون إنجازات تاريخية وقيمًا ومبادئ نبيلة واكبت توحيد صفوف هذا الكيان العظيم وأرجاءه.
كما أكد أن الدعـم والاهتمام المتواصل الـذي يحظى بـه قطـاع التدريـب التقنـي والمهني مـن حكومـة مـولاي خـادم الحرميـن الشريفين الملك سـلمان، وولي عهـده الأمين صاحـب السمـو الملكي الأمير محمـد بـن سـلمان، حفظهمـا الله، يأتي إيمانًا بدور هذا القطاع الأساسي في التنمية الشاملة التي شهدت إطلاق سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى العهد لبرنامج تنمية القدرات البشرية الذي شكل منعطفًا مهمًّا في خارطة التنمية البشرية بالمملكة.
وأضاف: كان للمؤسسة مبادرات نوعية تعمل عليها ستقفز بقطاع التدريب التقني والمهني، بإذن الله، لمراتب عالمية متقدمة؛ حيث ولله الحمد حققت منظومة التدريب التقني والمهني لعام 2021 المركز التاسع عالميًّا بحسب مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وأوضح أن ذلك يعتبر دلالة على الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني من حكومة خادم الحرمين الشريفين.
واختتم "الفهيد" حديثه قائلًا: نسأل الله أن يحفظ القيادة الكريمة لهذا الوطن، ويسدد على طريق البناء والتنمية خطاها من أجل مستقبل واعد ومشرق لأبنائه الأوفياء.