محافظ التدريب التقني يهنئ القيادة بيوم الوطن "92"

كما أكد أن الدعـم والاهتمام المتواصل الـذي يحظى بـه قطـاع التدريـب التقنـي والمهني مـن حكومـة مـولاي خـادم الحرميـن الشريفين الملك سـلمان، وولي عهـده الأمين صاحـب السمـو الملكي الأمير محمـد بـن سـلمان، حفظهمـا الله، يأتي إيمانًا بدور هذا القطاع الأساسي في التنمية الشاملة التي شهدت إطلاق سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى العهد لبرنامج تنمية القدرات البشرية الذي شكل منعطفًا مهمًّا في خارطة التنمية البشرية بالمملكة.