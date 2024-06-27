بيان من سفارة المملكة بتيرانا عن طبيعة التأشيرات للسعوديين في 4 دول والفترات

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في تيرانا، بيانًا عن طبيعة التأشيرات التي ينبغي للمواطنين الحصول عليها في بعض الدول، منوهة بدول أخرى لا تحتاج إلى تأشيرة.