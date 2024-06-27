بيان من سفارة المملكة بتيرانا عن طبيعة التأشيرات للسعوديين في 4 دول والفترات

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في تيرانا، بيانًا عن طبيعة التأشيرات التي ينبغي للمواطنين الحصول عليها في بعض الدول، منوهة بدول أخرى لا تحتاج إلى تأشيرة.
وأشارت السفارة، إلى أن ألبانيا لا يحتاج فيها المواطن السعودي إلى تأشيرة خلال الفترة من ٦ مارس إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م؛ مبينة أن کوسوفا بدون تأشيرة على مدار العام.
وعن مقدونيا الشمالية والجبل الأسود، قالت السفارة: مقدونيا الشمالية مطلوب فيها الحصول على تأشيرة مقدونية أو تأشيرة شنغن أو أمريكية أو بريطانية أو أسترالية مستخدمة؛ في حين أن الجبل الأسود بدون تأشيرة خلال الفترة من 13 يونيو إلى 31 أكتوبر 2024م.