جامعة جازان تفتح باب القبول في دبلومات عن بُعد بتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل

أعلنت جامعة جازان ممثلةً بـ معهد البحوث والخدمات الاستشارية عن بدء التقديم على برامج الدبلومات عن بُعد في عددٍ من التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ضمن برامج أكاديمية معتمدة تُقدَّم برسوم ميسّرة وخيارات تقسيط مرنة.
وتشمل البرامج دبلومات إدارة المشاريع، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، وأمن المعلومات، وإدارة المستشفيات، والموارد البشرية، وتُقدَّم بنظام التعليم عن بُعد، مع محتوى تدريبي يواكب متطلبات سوق العمل ويدعم التأهيل المهني.
وتتراوح مدة البرامج بين عام دراسي واحد وعامين دراسيين، مع إتاحة خصومات للتسجيل المبكر، إضافة إلى خصم إضافي بنسبة 10% لمنسوبي جامعة جازان، وأبناء الشهداء، ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
ويبدأ التسجيل اعتبارًا من 29 ديسمبر 2025م، ويستمر حتى 24 يناير 2026م، على أن ينتهي التسجيل المبكر بتاريخ 17 يناير 2026م، عبر الموقع الإلكتروني لجامعة جازان وقنواتها الرسمية
للتسجيل https://platform.jazanu.edu.sa/ar/register?utm_source=Sabq&utm_medium=Sabq&utm_campaign=Sabq&utm_id=1