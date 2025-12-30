جامعة جازان تفتح باب القبول في دبلومات عن بُعد بتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل

أعلنت جامعة جازان ممثلةً بـ معهد البحوث والخدمات الاستشارية عن بدء التقديم على برامج الدبلومات عن بُعد في عددٍ من التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ضمن برامج أكاديمية معتمدة تُقدَّم برسوم ميسّرة وخيارات تقسيط مرنة.