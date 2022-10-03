"إغاثي الملك سلمان" يوزّع الكسوة والمستلزمات الضرورية في مناطق الجفاف بالصومال

جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد، والمدير العام للبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال السفير محمد بمبه محمد بوبه، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في إفريقيا يوسف بن بخيت رحمة، ورئيس هيئة إدارة الكوارث الصومالية محمود معلم، وعدد من المسؤولين الصوماليين.