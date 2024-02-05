"خالد بن سلمان" يبحث التعاون في المجالات العسكرية مع رئيس الأركان الباكستاني

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق الأول ساهر شمشاد.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء: الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضر من الجانب الباكستاني العميد في هيئة الأركان المشتركة محمد راجل إرشاد خان، والملحق العسكري لدى السعودية العميد محمد عاصم.