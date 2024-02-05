"خالد بن سلمان" يبحث التعاون في المجالات العسكرية مع رئيس الأركان الباكستاني

حضر اللقاء: الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.