هورايزون مصر توقع شراكة مع SHOT London لإطلاق أول فروعها في مصر بمشروع سعادة القاهرة الجديدة

قال بول چونسون، المؤسس والمدير لشركة :SHOT London "بدأت SHOT London من رؤية بسيطة لكنها طموحة وهي أن نصنع تجربة مقهى فاخرة بروح عالمية حقيقية. واليوم، يسعدنا أن نبدأ رحلتنا في مصر، البلد الذي يجمع بين تاريخ ملهم وثقافة غنية وكرم ضيافة استثنائي مما تجعلها المكان الأمثل لانطلاقة SHOT London. هذا الافتتاح لا يمثل مجرد محطة مهمة في مسيرة علامتنا، بل هو أيضًا احتفاء بروح التعاون التي تجمع الناس حول قهوة، باعتبارها رمزًا خالدًا وعالميًا للتواصل."