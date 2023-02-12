إعلان يقود لضبط وافدة آسيوية تعمل في صالون رجالي بالخبر

ضبطت فرق الرقابة الميدانية في مدينة الخبر عاملة من الجنسية الآسيوية تعمل في صالون للحلاقة الرجالية، حيث تمت زيارة المنشأة بعد رصد إعلان تجاري ذُكر فيه وجود عاملة تقدم خدمات لمرتادي الصالون، وتم ضبط المخالفة وفقًا للتنظيم الموحد لبيئة العمل في القطاع الخاص والمعلن عنه في موقع الوزارة الإلكتروني.
وينص التنظيم على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط (العملاء من الرجال)؛ مثل: النوادي الرياضية الرجالية، ومحالّ الحلاقة الرجالية، وغيرها.
وجاء ذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل.
وأكد "المقبل" أن الوزارة تحرص على رصد المخالفين لتنظيم بيئة العمل ونظامه، وتحث المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عنها عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الاتصال على الرقم الموحد 19911.