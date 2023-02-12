إعلان يقود لضبط وافدة آسيوية تعمل في صالون رجالي بالخبر

ضبطت فرق الرقابة الميدانية في مدينة الخبر عاملة من الجنسية الآسيوية تعمل في صالون للحلاقة الرجالية، حيث تمت زيارة المنشأة بعد رصد إعلان تجاري ذُكر فيه وجود عاملة تقدم خدمات لمرتادي الصالون، وتم ضبط المخالفة وفقًا للتنظيم الموحد لبيئة العمل في القطاع الخاص والمعلن عنه في موقع الوزارة الإلكتروني.