الطائف.. "المفتي" يستقبل "السديس" ويشيد بجهود رئاسة الحرمين في الحج

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالطائف، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وأشاد سماحة مفتي عام المملكة، بالجهود والإنجازات الكبيرة التي حقّقتها رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإثراء تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم في موسم الحج عام 1445هـ، مبيناً أن الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ولها من المكانة أجلها وأبلغها.
واستعرض رئيس الشؤون الدينية لسماحة المفتي جهود الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي التي قامت بها طوال موسم الحج؛ فضلاً عن تقديم شرحٍ موجز عن الخطة الإستراتيجية التي أعدّتها رئاسة الشؤون الدينية لموسم العمرة لعام 1446هـ.
وثمّن رئيس الشؤون الدينية، دعم سماحة مفتي عام المملكة لنشر رسالة الحرمين الشريفين، ونشر هدايات الإسلام وفق المنهج الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، منهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه دولتنا المباركة.
وعرض "السديس"؛ على سماحته خطة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الخطط والترتيبات الجارية لإقامة ندوة الفتوى في الحرمين المرتقبة وآثارها على التيسير على القاصدين في رحاب المسجد النبوي العلمية في نسختها الثانية بالشراكة مع الرئاسة العامة للبحوث العلميةً.