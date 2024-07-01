الطائف.. "المفتي" يستقبل "السديس" ويشيد بجهود رئاسة الحرمين في الحج

وأشاد سماحة مفتي عام المملكة، بالجهود والإنجازات الكبيرة التي حقّقتها رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإثراء تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم في موسم الحج عام 1445هـ، مبيناً أن الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ولها من المكانة أجلها وأبلغها.

‎