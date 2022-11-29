مدير جامعة جدة: مطار الملك سلمان الجديد سيحول المملكة لمركز لوجستي عالمي

وأضاف أنه من هنا تأتي الرؤية التنموية والاقتصادية الثاقبة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- في الإعلان عن المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي الجديد بمدينة الرياض الذي سيُسهم في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.