مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا ينهي معاناة مراجعة وزنها "41" كجم وطولها "140" سم مع كسور بالفخذين بتقنية مبتكرة

الذي قال أن المراجعة قَدِمت إلى المستشفى وهي تشتكي من آلام حادة وعدم القدرة على المشي، بعدما تعرضت لحادث عرضي، وخضعت لحزمة من الفحوصات الدقيقة، التي من أبرزها، الأشعة السينية X-ry والأشعة المقطعية Ct-scan، وبينت النتائج كسوراً غير اعتيادية في الفخذين، وأيضاً تبين ضعف وصغر العظام، وتمت مناقشة الحالة وفق المعطيات التي وفرها التشخيص، وتبين تعذر استخدام القضبان "الأسياخ" كالمعتاد في تثبيت مثل هذه الكسور لعدم وجود مقاس مناسب لعظام المراجعة، وبحث الفريق الطبي عن حلول أخرى واستقر على استخدام الصفائح والبراغي، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، أجريت للمراجعة عملية دقيقة جرى فيها ارجاع العظام لوضعها الطبيعي وتثبيتها بصفائح ومسامير، ومضى التدخل الطبي الذي استمر لنحو "5" ساعات، كما رسم له في الخطة العلاجية، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام.