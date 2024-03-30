"وجهة البحر الأحمر".. اختيار نجوم كرة القدم العالميين لإجازة استثنائية

ومنحت هذه الزيارة تجربة لا تنسى في استكشاف السياحة في السعودية عمومًا، وفي وجهة "البحر الأحمر" خصوصًا؛ ما يعكس جاهزيتنا لاستقبال الزوار وعائلاتهم من مختلف أنحاء العالم، وسط تجارب مذهلة في الإقامة وفي أنشطة مثيرة برًّا وبحرًا.