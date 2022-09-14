تحديث "إحكام" يصعّب مهمة دخول ذوي المتوفين ومن لا يجيدون التقنية

وقال مسؤول في أحد المكاتب الهندسية لـ"سبق": بعض المستفيدين كبار في السن ويجهلون استخدام التقنية وكان البعض منهم، قبل التحديث وربط الدخول بالنفاذ الوطني، يعتمد على المكتب الهندسي الذي قدم ملفه للمنصة من خلاله للمتابعة وإكمال الوثائق بعد إعادتها من "إحكام" أو عن طريق المكتبات ممن تقدم الخدمات العامة، أو يتم ذلك من خلال أحد أفراد الأسرة حتى لو كان الطلب باسم الأب أو غيره، ولكن بعد الربط؛ أصبح المستفيد مطالبًا بالدخول بنفسه، وهذا ما صعّب المهمة على البعض.