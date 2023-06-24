طقس يوم عرفة.. درجة الحرارة قد تصل إلى 48 في مكة المكرّمة وعرفات

ووفق موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مكة المكرّمة وعرفات يوم الثلاثاء المقبل، وتراوح العظمى ما بين 46 و48 درجة مئوية مع طقس شديد الحرارة.