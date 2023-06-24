طقس يوم عرفة.. درجة الحرارة قد تصل إلى 48 في مكة المكرّمة وعرفات

كشف آخر توقعات الخرائط الجوية أن يشتد المُرتفع الجوي شبه المداري على أجواء المملكة السعودية مع منتصف الأسبوع المقبل؛ لترتفع درجات الحرارة السطحية وتتجاوز معدلاتها الطبيعية.
ووفق موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مكة المكرّمة وعرفات يوم الثلاثاء المقبل، وتراوح العظمى ما بين 46 و48 درجة مئوية مع طقس شديد الحرارة.
وتنشط تدريجياً أثناء النهار الرياح الشمالية الغربية مع هبات قوية أحياناً ساعات ما بعد الظهر تتجاوز حاجز 60 كم/ساعة وتتسبّب في إثارة الأتربة والغبار في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
يُذكر أن المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يتسبّب في هبوط الهواء أسفل منه، وتضغط الهواء في طبقات الجو المنخفضة على شكل قبة حرارية مُسبّبة ارتفاعاً في درجات الحرارة.