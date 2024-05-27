للمنشآت والباحثين عن العمل.. "السليمان" يرصد 7 فوائد للتعديلات على نظام العمل المرن

ثم يرصد "السليمان" سبع فوائد هامة للتعديلات على نظام العمل المرن، ويقول: "ولعل التطوير الأخير لتنظيم العمل المرن، يسهم في تنشيط وتطوير سوق العمل السعودي لاستيعاب المزيد من الطاقات البشرية السعودية من الشباب والشابات الباحثين عن عمل وتنويع خياراتهم، ومن يتابع مؤشرات العمل في المملكة، يجد العديد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد نجاح منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقطاب الكوادر الوطنية من مختلف فئات المجتمع، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030!".