"سبق" ترصد منطقة السعودية في بوليفارد وورلد.. تجربة ساحرة تغمر الزوار بالتراث المتنوع والثقافة الأصيلة
اُفتتحت يوم أمس الأحد منطقة المملكة العربية السعودية كجزء من التوسعات الجديدة في “بوليفارد وورلد”، ضمن فعاليّات موسم الرياض 2024، لتعرض الثقافة المحلية والتراث التاريخي والحضاري للمملكة.
يهدف هذا الجناح إلى تعريف الزوار بالتراث المتنوع للمناطق السعودية المختلفة مثل عسير، تبوك، الباحة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، الجوف، الشرقية، القصيم، حائل، نجران، والحدود الشمالية.
في "بوليفارد وورلد"، الذي يبدأ استقبال الجمهور يوميًا من الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، تم إجراء عدة تحديثات تشمل زيادة مساحة المنطقة بنسبة 30 في المئة، مع إضافة خمس مناطق جديدة هي: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، إفريقيا وكورشوفيل. ليصل بذلك إجمالي المناطق إلى 22 منطقة تمثل ثقافات مختلفة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى 300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 محلاً تجاريًا.
وفي جولة "سبق" في بعض مناطق السعودية ضمن منطقة بوليفارد وورلد، يتم تقديم ورش عمل تفاعلية مثل الرسم على فناجين القهوة السعودية في منطقة نجران، وورش تدريب على صنع السلال والخوص في مناطق أخرى.
وقد عبّر مبارك القحطاني من زوار المنطقة عن إعجابه الشديد بما شاهده معربًا عن انبهاره وقدم شكره لدولتنا الرشيدة مثمنًا جهود هيئة الترفيه وعلى رأسها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
ولفتت أم ضي، إحدى المشاركات من جمعية الأنامل المبدعة في جناح جازان بدورها، إلى تقديم أفضل النباتات العطرية في المنطقة مثل الفل، الكادي، والشذاب. وأوضحت أن الفل الجازاني يُعد توأم الورد الطائفي ويستخدم في صناعة العطور وعقود الرأس، ليعكس جمال التراث الجازاني وعراقته.