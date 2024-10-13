"سبق" ترصد منطقة السعودية في بوليفارد وورلد.. تجربة ساحرة تغمر الزوار بالتراث المتنوع والثقافة الأصيلة

في "بوليفارد وورلد"، الذي يبدأ استقبال الجمهور يوميًا من الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، تم إجراء عدة تحديثات تشمل زيادة مساحة المنطقة بنسبة 30 في المئة، مع إضافة خمس مناطق جديدة هي: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، إفريقيا وكورشوفيل. ليصل بذلك إجمالي المناطق إلى 22 منطقة تمثل ثقافات مختلفة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى 300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 محلاً تجاريًا.