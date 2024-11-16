استشاري نفسي: المشاهير وراء انتشار "هوس التصوير" في المجتمع

كما حذر استشاري الطب النفسي، الدكتور الحارثي، من ظاهرة انتشار الشهرة السريعة الناتجة من "كلمة" أو "حركة تافهة"، مشيرًا إلى أن هذا النمط من الشهرة يشجع الآخرين على التقليد؛ ما يترك آثارًا سلبية على المجتمع.