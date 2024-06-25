وفيات المخالفين بالحج.. "المالك": ليس لدى المملكة ما تخفيه.. و"السليمان": تحرك مصر والأردن كشف المسؤولين

وفي مقاله "موتوا بغيظكم!" بافتتاحية صحيفة "الجزيرة"، يقول الكاتب الصحفي خالد بن حمد المالك رئيس تحرير الصحيفة: "ليس لدى المملكة ما تخفيه عن الحج والحجاج، فالشفافية هي عنوان منظومة الاستعدادات والعمل والنتائج لموسم الحج في كل عام، ووسائل الإعلام حاضرة بقوة من جميع دول العالم، تكتب، تصوّر، وتنقل الأحداث أولًا بأول دون رقيب، وتتمتع بحرية الحركة، وتوفر لها وزارة الإعلام كل وسائل التواصل والنقل الحي؛ بالأرقام، والإحصاءات، والمعلومات الدقيقة تتاح لوسائل الإعلام بما يوثِّق تقاريرها ومعلوماتها بما لا مزيد عليه، إلا لمن يريد أن يتجاهل ذلك، لهدف في نفسه، واستجابةً لمن يريد تشويه الصورة الحقيقية للجهد الخلَّاق الذي تبذله المملكة؛ ليكون موسمًا ناجحًا بكل المقاييس، كما هو في حج هذا العام".