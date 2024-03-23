"مركاز البلد الأمين" تستضيف جلسة حوارية بعنوان "صُنع في مكة المكرمة" في سابع أمسياتها

كما تم التعريف بعدة مبادرات منها موقع in deal وهي من المبادرات التي بها تسهيلات صممت للتواصل بين المصانع لبعضها، وتخصيص الآلات غير المستخدمة وعرضها لأي مصنع للاستفادة منها في إنتاج مواد أولية لمصنع آخر. بالإضافة إلى شركات الإعاشة، وسيكون لها موقع في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة، ويتم تطويرها من خلال شركة الإعاشة وعن طريق مدن.