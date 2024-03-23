"مركاز البلد الأمين" تستضيف جلسة حوارية بعنوان "صُنع في مكة المكرمة" في سابع أمسياتها

استضافت مبادرة "مركاز البلد الأمين"، في سابع أمسياتها، بحضور مدن واللجنة الصناعية بمكة المكرمة وعددٍ من الصناعيين والمهتمين بالاستثمار الصناعي.
إذ تطرقت الجلسة الحوارية لعدة جوانب مهمة تحت عنوان "صنع في مكة المكرمة"، بحضور مدير المدينة الصناعية المهندس بدر الحربي، ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة مكة المهندس نايف الزايدي، حيث استعرض مدير المدينة الصناعية عرضًا تقديميًا عن رحلة مدن الاستراتيجية ورؤية تمكين الصناعة بالإضافة إلى مؤشرات وأرقام مدن، فيما تطرق المهندس نايف الزائدي لمحور التحديات التي ما زالت قائمة.
كما تم التعريف بعدة مبادرات منها موقع in deal وهي من المبادرات التي بها تسهيلات صممت للتواصل بين المصانع لبعضها، وتخصيص الآلات غير المستخدمة وعرضها لأي مصنع للاستفادة منها في إنتاج مواد أولية لمصنع آخر. بالإضافة إلى شركات الإعاشة، وسيكون لها موقع في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة، ويتم تطويرها من خلال شركة الإعاشة وعن طريق مدن.
يُذكر أن مبادرة المركاز أطلقت في الخامس من رمضان كمبادرة اتصالية من شركة البلد الأمين الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة بدعم من أمينها مساعد الداود، والعضو المنتدب للشركة هشام كعكي، كما يدير المبادرة ويشرف على عملياتها المدير العام للاتصال المؤسسي بشركة البلد الأمين الإعلامي ضيف الخزمري للتجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفتح قنوات التواصل والاتصال بينهم، وطرح الموضوعات والمناقشة بكل وضوح وشفافية، ويدير هذه الموضوعات والمبادرات ويشرف على تطويرها التجاري والاستثماري شركة أرُب للأعمال والاستثمار بمشاركة رئيسها التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن عباس.