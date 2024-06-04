قرابة 5 آلاف عامل ومشرف ميداني.. "أمانة جدة" تبدأ خطة النظافة لموسم الحج

وأشارت الأمانة إلى أن الإدارة العامة لمشاريع النظافة تعمل وفق خطة ميدانية تهدف إلى الارتقاء بجودة خدماتها؛ لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وسرعة العمل على إزالة الآثار المترتبة على توافد الأعداد الزائدة من الحجاج أو الزائرين على مدينة جدة؛ مشيرة إلى أنها جنّدت نحو 4.995 عاملًا ومشرفًا، وخصصت 760 معدة، لتنفيذ خطة العمل الميداني.