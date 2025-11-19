ترامب يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف ولي العهد

وعبر ولي العهد، عن شكره للرئيس ترامب على الاستضافة والترحيب، مؤكداً أن علاقة المملكة مع الولايات المتحدة علاقات متجذرة على مدى عقود، كما أن هناك العديد من الشراكات مع الولايات المتحدة عبر العديد من الفرص المشتركة العظيمة.