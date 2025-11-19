ترامب يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف ولي العهد

أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مأدبة عشاء رسمية في واشنطن على شرف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها ولي العهد لواشنطن لتعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.
وعبر ولي العهد، عن شكره للرئيس ترامب على الاستضافة والترحيب، مؤكداً أن علاقة المملكة مع الولايات المتحدة علاقات متجذرة على مدى عقود، كما أن هناك العديد من الشراكات مع الولايات المتحدة عبر العديد من الفرص المشتركة العظيمة.
ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بولي العهد واصفاً إياه بالرجل الذي يتمتع بالقيادة والرؤية والشجاعة والقوة، مشيراً إلى أن العلاقات مع السعودية تمتد لعقود طويلة وهي منذ الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت، كما أن لدى البلدين مستقبل عظيم يجمعهما.
كما عبر عن شكره لولي العهد على عمله الكبير في تحقيق السلام خاصة جهوده لإيقاف الحرب في قطاع غزة، مضيفاً أنه قام مع الأمير محمد بن سلمان بعقد اتفاقات رائعة على مختلف الأصعدة وبما فيها منفعة لبلدينا.
ولفت إلى أن الشركات التقنية الأميركية المستثمرة في السعودية تستثمر بأصول كبيرة ولها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي الأميركي.