انطلاق موسم الفواكه الصيفية في العلا بمجموعة من أجود المنتجات المحلية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن انطلاق موسم الفواكه الصيفية بالعلا، والذي يقدم مجموعة متنوعة من أجود المنتجات المحلية؛ وذلك في سوق المزارعين بميدان المنشية؛ وذلك خلال الفترة من 17 إلى 24 يوليو الجاري.
وفي التفاصيل، يهدف مشروع مواسم خيرات العلا إلى تقديم الدعم للمزارعين والأسر المنتجة، وزيادة الطلب المستدام على الفواكه العضوية وغيرها من المنتجات؛ مما سيوفر فرصًا جديدة للتنوع الاقتصادي للمجتمع الزراعي وخارجه.
ويضم المشروع 4 فعاليات سنوية؛ الأولى لمنتجات الفواكه الصيفية من 17- 23 يوليو، والثانية للتمور من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، والثالثة للبان العربي من منتصف إلى أواخر نوفمبر، والحمضيات لمدة 9 أيام في مطلع يناير 2025.
ويسعى موسم الفواكه إلى تمكين الدورات الموسمية لمزارع العلا، التي تشتهر بإنتاج أجود أنواع المانجو والعنب والتين والتمور والحمضيات، بالإضافة للبان العربي، أحد النباتات التقليدية عالية القيمة لاستخداماته الطبية والتجميلية.
ويستضيف سوق المنشية، الذي يُعد مركزًا للحياة المجتمعية والزراعية في العلا، البائعين والمشترين للمنتجات المحلية الطازجة؛ مما يعزز النشاط الاقتصادي خارج دورات المحاصيل التقليدية.
ويستقطب السوق أعدادًا متزايدة من الزوار خلال قائمته السنوية من الفعاليات الزراعية؛ حيث تستعرض كل منها تنوع المحاصيل في المنطقة، وكيفية استخدام المنتجات الطازجة في الأطباق المحلية الشهيرة.
ويساهم المشروع في تعزيز روح التعاون والشراكة بين مجتمع مزارعي العلا والجهات المحلية، بما يتماشى مع مساعي الهيئة لتعزيز الاستدامة والمرونة في القطاع الاقتصادي.