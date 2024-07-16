انطلاق موسم الفواكه الصيفية في العلا بمجموعة من أجود المنتجات المحلية

ويضم المشروع 4 فعاليات سنوية؛ الأولى لمنتجات الفواكه الصيفية من 17- 23 يوليو، والثانية للتمور من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، والثالثة للبان العربي من منتصف إلى أواخر نوفمبر، والحمضيات لمدة 9 أيام في مطلع يناير 2025.