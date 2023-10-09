تقنية مبتكرة لاستكشاف وظيفتك المستقبلية.. 13 جهة تتبارى في ملتقى الأكاديمية المالية

ويهدف الملتقى إلى تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، كما يتناول 4 محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي، والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي والمنظمات، وتطبيق استراتيجيات فعالة لمواكبة المتغيرات.