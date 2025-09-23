أمير جازان يطّلع على جناح جامعة جازان في معرض "جازان أمن ونماء" احتفاءً باليوم الوطني الـ95

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر الجناح، رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، الذي عبّر عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على ما يحظى به التعليم الجامعي من دعم ومتابعة، أسهمت في تمكين الجامعة من أداء دورها الأكاديمي والمجتمعي بكفاءة.