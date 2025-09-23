أمير جازان يطّلع على جناح جامعة جازان في معرض "جازان أمن ونماء" احتفاءً باليوم الوطني الـ95

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، جناح جامعة جازان المشارك في المعرض الوطني “جازان أمن ونماء”، الذي تنظمه إمارة المنطقة ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ95.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر الجناح، رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، الذي عبّر عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على ما يحظى به التعليم الجامعي من دعم ومتابعة، أسهمت في تمكين الجامعة من أداء دورها الأكاديمي والمجتمعي بكفاءة.
وتشارك جامعة جازان في المعرض الذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر 2025، بمحتوى يعكس الهوية الوطنية وشعار المناسبة "عزّنا بطبعنا"، من خلال عرض لوحات فنية وجدارية تُبرز القيم المتأصلة في أبناء المملكة.
وتُجسّد الأعمال المعروضة القيم التي نشأ عليها الشعب السعودي، كالكرم والجود والأصالة والطموح والفزعة، وتُظهر كيف تحوّلت تلك الطباع إلى سلوك يومي ينعكس في مواقف المواطنين وتفاعلاتهم، ويعبّر عن عمق الهوية السعودية الراسخة.
ويأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المشاركة الوطنية الفاعلة، وتعزيز مفهوم الانتماء من خلال الإسهام الفني والمعرفي في المناسبات الوطنية الكبرى.