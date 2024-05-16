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"محمد بن راشد" و"تميم بن حمد" و"بشار الأسد".. مشاهد من وصول القادة إلى المنامة

تزامناً مع اكتمال وصول زعماء وقادة الدول العربية المشاركة في القمة العادية بالبحرين