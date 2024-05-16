"محمد بن راشد" و"تميم بن حمد" و"بشار الأسد".. مشاهد من وصول القادة إلى المنامة

اكتمل وصول زعماء وقادة الدول العربية المشاركة في القمة العادية بالبحرين، حيث وصل إلى مملكة البحرين اليوم الرئيس السوري بشار الأسد، وبحسب وكالة الأنباء البحرينية كان في مقدمة مستقبليه الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
كما وصل إلى مملكة البحرين اليوم أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبليه الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
وقد كان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين.
ووصل إلى مملكة البحرين اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبلي أمير دولة قطر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.