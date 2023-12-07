مطرب "كفيف" ومشروع لـ"ورق العنب".. مواهب سعودية أبرزها "مهرجان الوليمة"

في جانب آخر يتيح مهرجان الوليمة للطعام السعودي للمواهب الغنائية الشابة إبراز إبداعها، وفي هذا السياق كشف المطرب الكفيف مجدي مروان عن الصعوبات والتحديات التي واجهته في بداية مشواره مع الغناء، مستدركًا: لكني بالعزيمة والإصرار وصلت إلى مرحلة جيدة، كاشفًا لـ"سبق" أنه على الرغم من كونه فاقد للبصر إلا أنه يعزف على آلة العود ولم يجد صعوبة كبيرة.