مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في إجراء عملية سمنة مفرطة لأربعيني تجاوز وزنه 205 كجم

وفي الختام أكد الدكتور عمر العبيد على نجاح العملية ولله الحمد ، مشيراً إلى أن المريض خرج من المستشفى في اليوم التالي من العملية، بعد أن وضع له برنامج حمية خاص لمدة 6 أسابيع تحت إشراف أخصائية التغذية، وذلك للحفاظ على سلامة المعدة بعد الجراحة ، كما تم تزويده ببرنامج غذائي آخر يتبعه المريض بعد مرور شهر ونصف على العملية، علاوة على متابعته في العيادة بشكل دوري كل 3 أشهر، وذلك للإطمئنان على الوضع الصحي من أجل الوصول للوزن المثالي بإذن الله.