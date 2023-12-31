منفذ "جديدة عرعر" يستحوذ على مليار ريال من حركة التجارة عبر المنافذ البرية حتى 2022م

وأكد السويلم تطور حركة التجارة عبر المنفذ بشكل متنامٍ من عام 2020م وحتى عام 2022م؛ حيث قفزت كمية الصادرات من 1.2 ألف طن إلى 272.6 ألف طن عام 2022م؛ مشيدًا بتنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين؛ حيث من المتوقع ضخ استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي العراقي بعد عرض وزير الزراعة العراقي مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية، تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.