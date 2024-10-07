أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوه البصري بطمس 100 متر بمشاركة 100 متطوع

وتهدف هذه المبادرة التي تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع وزارة الرياضة، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وذلك من خلال إزالة الكتابات العشوائية التي تشوه المنظر العام.