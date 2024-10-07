أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوه البصري بطمس 100 متر بمشاركة 100 متطوع

نفذت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة متميزة لمعالجة التشوه البصري التي استهدفت طمس الكتابات المشوهة على جدران مساحة تصل إلى 100 متر، شهدت مشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجهات.
وتهدف هذه المبادرة التي تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع وزارة الرياضة، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وذلك من خلال إزالة الكتابات العشوائية التي تشوه المنظر العام.
ويأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لتقديم خدمات متميزة تسهم في تحسين بيئة المدينة وتوفير بيئة حضرية نظيفة وجميلة لسكان وزوار العاصمة المقدسة.
وتكمن أهمية هذه الشراكة المجتمعية في تعزيز روح التطوع والمسؤولية المجتمعية بين مختلف فئات المجتمع، موضحة أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الحس الوطني وتشجيع المشاركة الفعالة في الأنشطة التطوعية التي تهدف إلى تطوير المدن والمحافظة على رونقها.
وقد أشاد المشاركون في المبادرة بالتنظيم والدعم الذي قدمته الأمانة، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في المزيد من الأنشطة التطوعية التي تساهم في الحفاظ على جمالية العاصمة المقدسة.