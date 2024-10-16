زراعة أكثر من 95 مليون شجرة في أنحاء المملكة منذ إطلاق "السعودية الخضراء"

كما أسفرت الجهود عن إعادة تأهيل أكثر من 111 ألف هكتار من أراضي الغطاء النباتي المتدهورة، وحماية 4.3 مليون هكتار من الأراضي، وهي قيد التأهيل، بينما بلغ عدد النموات الطبيعية 7.1 مليون في المناطق التي تمّ قياسها، وهو ما يُبرز تقدماً واضحاً نحو تعزيز واستدامة الغطاء النباتي في المملكة.