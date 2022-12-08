نجاحات ممتدة.."الدبلوماسية الإنسانية" سياسة سعودية خارجية تغيث وتنقذ

وقد برزت الجهود السعودية في اليمن وتجاوزت الجغرافيا المحيطة ودعمت بنوك الدول الصديقة والمحتاجة وأرسلت طائرات حملت على متنها الخير، مواقف لا يمحوها التاريخ، حتى تبلورت الوساطة السعودية الإماراتية المشتركة وأسفرت عن عملية تبادل المسجونين بين الولايات المُتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، انطلاقًاً من الدور المؤثر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخيه الشيخ محمد بن زايد، بوصفهما وسيطين موثوقًا بهما على المستوى الدولي، وامتداداً لمساعيهما الحميدة في الملفات ذات الطابع الإنساني.