توجيه من مدير "تعليم حائل" بسرعة إنجاز طلبات النقل بين المدارس خلال يوم واحد

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة حائل، عمر بن هجّاد الغامدي، بسرعة معالجة طلبات النقل بين المدارس خلال يوم عمل واحد فقط، على أن تتم العملية عبر نظام "نور" من خلال حساب ولي الأمر أو مدير المدرسة، دون الحاجة إلى مراجعة إدارة التعليم.