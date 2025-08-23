محليات
توجيه من مدير "تعليم حائل" بسرعة إنجاز طلبات النقل بين المدارس خلال يوم واحد
وجّه مدير عام التعليم بمنطقة حائل، عمر بن هجّاد الغامدي، بسرعة معالجة طلبات النقل بين المدارس خلال يوم عمل واحد فقط، على أن تتم العملية عبر نظام "نور" من خلال حساب ولي الأمر أو مدير المدرسة، دون الحاجة إلى مراجعة إدارة التعليم.
وشدّد "الغامدي" على عدم رفض أي طلب نقل إلا بمسوغات نظامية أو مبررات معتمدة، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين المدارس كافة لتيسير إجراءات القبول، ومساعدة أولياء الأمور في معالجة أي مشكلات قد تواجههم.
كما وجّه إدارة التطوير والتحول، ممثلة في قسم التخطيط بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بضرورة تحديث أي مستجدات في نظام القبول فورًا، وإرسالها للمدارس عبر البريد الإلكتروني.