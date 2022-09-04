3 مسارات.. صندوق الوقف الصحي يُطلق برنامج "المنح" لعام 2022

وأشار الصندوق إلى أن برامج المنح الصحي لهذا العام سوف تكون في ثلاثة مسارات، وهي: تأهيل المدمنين، والرعاية الصحية المنزلية، وبرامج الوقاية من الأمراض المزمنة، مشترطاً لقبول الطلبات المقدمة أن تتوافق مع مسارات المنح المحدّدة، وأن تكون الجهة المتقدمة لديها ترخيص ساري المفعول من الجهات الحكومية المتخصصة، إضافة إلى وضوح نتائج البرامج وإمكانية تحققها.