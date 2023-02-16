عدد زوار مهرجان البن العاشر يكسر حاجز الـ50 ألفًا.. حتى الآن

ويستمتع زوار المهرجان، الذي يستمر لمدة 10 أيام، بأكثر من 50 فعالية تضم إلى معرض خاص بمزارعي البن يشارك فيه أكثر من 100 مزارع، يعرضون أكثر من 500 طن من أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، وأركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح وليالي فنية، إضافة للعديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية المتنوعة.