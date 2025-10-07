ليس كل خبر يُنشر حقيقيًا .. تنظيم الإعلام تحذر من تداول المحتوى المضلل ويدعو إلى التحقق

وأوضحت أن الصور والمقاطع المرئية يمكن التلاعب بها بسهولة، مشددة على أن ليس كل ما يُنشر يعد خبرًا حقيقيًا، داعية الجميع إلى التحقق من المصادر الرسمية المعتمدة قبل إعادة النشر أو المشاركة.