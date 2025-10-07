ليس كل خبر يُنشر حقيقيًا .. تنظيم الإعلام تحذر من تداول المحتوى المضلل ويدعو إلى التحقق

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من خطورة تداول المحتوى المضلل عبر المنصات الرقمية، داعيةً المستخدمين إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها.
وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” أن المحتوى المضلل ينتشر بسرعة، وأن بعض الحسابات والمصادر قد تتعمّد نشر الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، مما يسهم في تضليل المتابعين وإثارة البلبلة.
وأوضحت أن الصور والمقاطع المرئية يمكن التلاعب بها بسهولة، مشددة على أن ليس كل ما يُنشر يعد خبرًا حقيقيًا، داعية الجميع إلى التحقق من المصادر الرسمية المعتمدة قبل إعادة النشر أو المشاركة.
وتأتي هذه الرسالة التوعوية ضمن جهود الهيئة المستمرة لمكافحة الأخبار الزائفة وتعزيز الوعي الإعلامي، بما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر موثوقية ومسؤولية في تداول المحتوى الإعلامي.