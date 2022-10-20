بأكثر من 9.4 مليارات ريال.. "التصدير والاستيراد السعودي" يُعزز تنافسية الصادرات غير النفطية

وبحسب نشرة أداء الربع الثالث التي أصدرها البنك مؤخرًا، تم حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي اعتماد عدد 37 طلبًا ائتمانيًا منها 24 طلبًا للتمويل و 13 طلبًا لتأمين ائتمان الصادرات منذ بداية العام، وتسهم هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، ومملكة السويد، وجمهورية الهند، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والعديد من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.