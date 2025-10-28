وزير الصحة يثمّن إشادة مجلس الوزراء بملتقى الصحة العالمي واستثماراته البالغة 124 مليار ريال

وأوضح الجلاجل أن ما تحقق خلال الملتقى هو ثمرة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات ستُسهم في توطين التقنيات الطبية الحديثة، وتطوير حلول مبتكرة بتقنيات متقدمة، ما يعزز جاهزية القطاع الصحي وكفاءة خدماته المقدمة للمستفيدين، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إليها.