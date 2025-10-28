وزير الصحة يثمّن إشادة مجلس الوزراء بملتقى الصحة العالمي واستثماراته البالغة 124 مليار ريال

ثمّن وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إشادة مجلس الوزراء بنجاح ملتقى الصحة العالمي الذي انعقد في الرياض، وما شهده من إعلان مبادرات واستثمارات تجاوزت (124) مليار ريال، مؤكداً أنها ستُسهم في تعزيز ريادة المملكة في المجالات الطبية والرعاية الصحية، وتوطين التقنيات ودعم الابتكارات، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.
وأوضح الجلاجل أن ما تحقق خلال الملتقى هو ثمرة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات ستُسهم في توطين التقنيات الطبية الحديثة، وتطوير حلول مبتكرة بتقنيات متقدمة، ما يعزز جاهزية القطاع الصحي وكفاءة خدماته المقدمة للمستفيدين، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إليها.
وأكد أن هذه الجهود تتناغم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء "مجتمع حيوي" و"اقتصاد مزهر"، يرسخ ريادة المملكة عالميًا في مجالات الابتكار والاستثمار الصحي.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المنظومة الصحية ماضية في مسيرتها نحو تمكين الاستثمار الصحي، وتوسيع الشراكات المحلية والعالمية، بما يعزز جاهزيتها واستدامتها، ويرسّخ مكانة المملكة في مجال الرعاية الصحية على المستوى الدولي.