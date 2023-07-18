تمكينًا للشباب … السديس يكلف عددًا من المساعدين والمساعدات في مناصب مختلفة

اصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس سلسلة من القرارات، بتكليف عدد من المساعدين والمساعدات في مناصب مختلفةً مع مطلع العام الجديد. ١٤٤٥هـ
وتأتي هذه القرارات في إطار الاستراتيجية الجديدة للرئاسة التي وصفت بأنها نوعية غير مسبوقة في هيكلتها كأكبر خطوة لرئاسة الحرمين الشريفين لتمكين الشباب وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠
وأوضح السديس أن الدعم الكبير الذي تشهده الرئاسة، والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة التي تؤكد حتمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والرعاية التي تشهدها الرئاسة أدت إلى هذا التطور الكبير في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، من حجاج ومعتمرين، وزائرين.
وبين السديس أن تدعيم هيكلة الرئاسة بدماء شابة والتطوير الإداري أهم مرتكزات النقلة، في إشارة إلى تعزيز منظومة العمل بالعديد من القرارات الإدارية؛ ذات الصلة بتجويد الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، من خلال تعزيز مكانة المرأة في خدمة القاصدات، وتعزيز دورها القيادي وتمكينها وإعطائها الممكنات اللازمة للنجاح والتميز.
ونوه بأن الاستراتيجية الجديدة تمتاز بضخ دماء شابة في مناصب قيادية، تأطيراً للإبداع، وتتويجاً للشباب السعودي المؤهل من ذوي الكفاءة العالية، وخلقاً للبيئة الإبداعية التنافسية، وتكريساً للقدرات الهائلة التي يزخر بها أبناء الوطن الذين يحملون شرف خدمة ضيوف الرحمن وساماً على صدورهم.
واشار السديس الى ان الرئاسة ماضية في مزيدٍ من التقنية الحديثة، وإدخال آليات الذكاء الاصطناعي، ورقمنة الخدمات، وإطلاق عدد من التطبيقات الإلكترونية التي تساعد القاصدين على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.