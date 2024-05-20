ضبط 4 حظائر مخالفة تبيع حليب الإبل على الطرق في مكة

ضبطت لجنة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة وعضوية جهات حكومية، 4 حظائر مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على الطرقات في الشميسي وقهوة الجبل.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني: إن المكتب بالتعاون مع اللجنة المشكّلة لمنع بيع حليب الإبل، نفّذ جولات تفتيشية رقابية.
وأضاف أن الحملة استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق؛ لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم؛ بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وشرطة العاصمة المقدسة.
وتأتي هذه الحملة استمرارًا للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة منع بيع حليب الإبل على الطرق العامة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن اللجنة شاركت بكامل تجهيزاتها للوقوف على المواقع.
وقال: أزالت اللجنة الحظائر المخالفة وصادرت الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب والرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية، كما أعدّت محضرًا بالواقعة لإيقاع المخالفات.
وجاءت تلك الجولات التفتيشية، سعيًا من وزارة البيئة للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب عشوائيًا، الذي قد يكون سببًا في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة.
خصوصًا في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي تبيع الحليب، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.
وشدد "الخليف" على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات، عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم (الهاتف. 939).
وطالب برفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، وخصوصًا عن الظواهر وبعض العادات والممارسات التي قد يسبب بعضها ضررًا كبيرًا لمستخدميها دون علمهم.