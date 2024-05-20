ضبط 4 حظائر مخالفة تبيع حليب الإبل على الطرق في مكة

وجاءت تلك الجولات التفتيشية، سعيًا من وزارة البيئة للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب عشوائيًا، الذي قد يكون سببًا في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة.