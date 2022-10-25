فتح باب الترشّح للدورة 11 لجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة

يُذكر أن جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة تعد من كبرى الجوائز العالمية في مجال الترجمة، تأسست في أكتوبر 2006م، وعقدت دوراتها العشر السابقة في عدد من عواصم العالم، وهي: الرياض، وبكين، وطليطلة، وساو باولو، وجنيف، وباريس، والدار البيضاء، وبرلين، والقاهرة، وقد شاركت في مختلف دوراتها 60 دولة عربية وأجنبية، فيما وصل عدد الأعمال المرشحة فيها حتى دورتها العاشرة أكثر من 1500 مترجمة إلى 41 لغة، وفاز بها 123 فائزًا.