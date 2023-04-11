الأكبر هذا العام.. أرقام حملة "إحسان" في اليوم الأول من النسخة الأولى حتى الثالثة‎‎

بلغت أرقام الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في اليوم الأول بعدما دشّنها أمس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للعام الثالث على التوالي، بتبرعَين سخيَّين؛ إذ قدّم خادم الحرمين الشريفين تبرعًا بمبلغ 40 مليون ريال، فيما قدّم سمو ولي العهد تبرعًا بمبلغ 30 مليون ريال، بلغت 470 مليون ريال.
وتعد حصيلة اليوم الأول للعام الثالث من الحملة الأكبر من حيث اجمالي التبرعات، حيث وصل الإجمالي في النسخة الأولى 1422هـ إلى 212 مليون ريال، والثانية 1443هـ 262 مليون ريال.
يأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري، وتشجيع قيم البر والبذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية، والتكافل بين أفراد المجتمع، خاصة في شهر رمضان المبارك، الذي يتضاعف فيه الأجر والمثوبة من المولى -عزّ وجلّ-.
وتحرص المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) على تطوير الخدمات والحلول الرقمية، التي تصب في مصلحة مختلف المجالات الخيرية سعيًا منها لتسهيل أعمال التبرع على المحسنين؛ بما يضمن وصول التبرعات للمستحقين بكل يُسرٍ وسهولة.