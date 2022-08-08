سماء الطائف تشهد أقوى زخات شهب البرشاويات.. وهذا وقت ذروتها

تشهد سماء الطائف هذا العام أقوى زخات الشهب الدورية، حيث يُشاهد الناس عشرات الشهب التي تنهمر في ساعاتٍ محددة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك الدكتور شرف السفياني بالطائف لـ "سبق": لقد أحصى علماء الفلك ما يقرب من 50 دورة سنوية لتساقط الشهب وتسمى "زخات الشهب " "Meteor showers”.
وأضاف: يُعدُ من أهم هذه الدورات تساقط زخات شهب حامل رأس الغول Perseid برشاوس حيث تنشط من 17 يوليو إلى 24 أغسطس من كل عام، وتبلغ ذروة نشاطها هذا العام مساء الخميس فجر الجمعة 12/11 أغسطس 2022.
وبحسب ما صدر من منظمة الشهب الدولية IOM، بين الفلكي "السفياني" أنهُ ستصل ساعات الذروة لتساقطها فجر الجمعة 12 أغسطس من الساعة 12:00 صباحاً إلى 04:00 فجراً بالتوقيت مكة المكرمة ،كما توقعت المنظمة أن تمطر السماء شهبًا بمعدل 150 شهاب في الساعة.
وأشار إلى أنهُ باستطاعة سكان السعودية والعالم العربي والإسلامي مشاهدة هذا العرض من الشهب بالعين المجردة دون أي وسيلة مساعدة، وأفضل وقت لرصدها عند ساعات الفجر المتأخرة.
وأكدَ رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك أنهُ يعود سبب تسميتها بـ شهب البرشاويات نسبةً إلى كوكبة Perseid حامل رأس الغول، حيث تكون نقطة إشعاعها وانطلاقها ظاهرياً، لافتًا إلى أن سبب ظهور هذه الشهب يعود إلى مخلفات المذنب الشهير سويفت تتل الذي يدور حول الشمس في فترة زمنية تستغرق حوالي 133 سنة، حيث كان آخر مرور له قرب الشمس عام 1992 وسوف يعود بإذن الله في يوليو من عام 2126.
وكشفَ أن المذنبات خلال رحلتها في الكون واقترابها من الشمس، يتفتت الكثير من أجزائها إلى أتربة وغبار تبقى سابحة في الفضاء، وعند مرور الأرض أثناء دورانها حول الشمس من خلال هذه المخلفات العالقة في الفضاء تجتذب هذا الفتات بقوة جاذبيتها مما يجعلها تندفع عبر الغلاف الجوي للأرض بسرعة تصل إلى 210.000 كلم في الساعة، مما يؤدي إلى احتراقها على ارتفاع يصل إلى حوالي 100 كلم عن مستوى سطح البحر، فينتج وميض ساطع سريع مع دخان في السماء، وهو ما نشاهده من الأرض على أنه شهاب.
وأشار الفلكي "السفياني" إلى أنهُ مما قد يقلل من معدل مشاهدة هذه الشهب هذا العام، تزامن الحدث مع اكتمال القمر بدرًا مما يسبب حجب رؤية الشهب الخافتة.
وحرصاً من جمعية آفاق لعلوم الفلك ASFA على تثقيف الناس وتوفير بيئة مناسبة وآمنة وفي أجواء الطائف ونسماته الصيفية الليلية؛ لمشاهدة مثل هذه الأحداث الفلكية الشيقة، فسوف تقوم الجمعية بمشيئة الله بعمل أمسية فلكية لرصد هذه الظاهرة الفلكية الجميلة خارج أضواء المدينة، وللاشتراك في هذا البرنامج يرجى التواصل على حساب المنظمة الرسمي بتويتر @hsss_sa أو من خلال واتساب الجمعية 0544101048.