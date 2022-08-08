سماء الطائف تشهد أقوى زخات شهب البرشاويات.. وهذا وقت ذروتها

وكشفَ أن المذنبات خلال رحلتها في الكون واقترابها من الشمس، يتفتت الكثير من أجزائها إلى أتربة وغبار تبقى سابحة في الفضاء، وعند مرور الأرض أثناء دورانها حول الشمس من خلال هذه المخلفات العالقة في الفضاء تجتذب هذا الفتات بقوة جاذبيتها مما يجعلها تندفع عبر الغلاف الجوي للأرض بسرعة تصل إلى 210.000 كلم في الساعة، مما يؤدي إلى احتراقها على ارتفاع يصل إلى حوالي 100 كلم عن مستوى سطح البحر، فينتج وميض ساطع سريع مع دخان في السماء، وهو ما نشاهده من الأرض على أنه شهاب.