"الحصيني" يحدد مواعيد الفصول والمواسم: الخريف يبدأ 23 سبتمبر والوسم في 16 أكتوبر

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن المواعيد الفلكية للفصول والمواسم المقبلة في المملكة، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يبدأ فلكياً يوم 1 ربيع ثاني 1447هـ، الموافق 23 سبتمبر 2025.
وأوضح الحصيني أن موسم الوسم سيحل يوم 24 ربيع ثاني 1447هـ، الموافق 16 أكتوبر 2025، فيما تبدأ المربعانية يوم 16 جماد ثاني 1447هـ، الموافق 7 ديسمبر 2025.
وبيّن أن فصل الشتاء فلكياً سيبدأ يوم 2 رجب 1447هـ، الموافق 22 ديسمبر 2025، لافتًا إلى أنه سيخصص عبر حسابه في تطبيق "سناب شات" متابعة خاصة ومتنوعة حول هذه المواسم.