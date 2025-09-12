"الحصيني" يحدد مواعيد الفصول والمواسم: الخريف يبدأ 23 سبتمبر والوسم في 16 أكتوبر

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن المواعيد الفلكية للفصول والمواسم المقبلة في المملكة، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يبدأ فلكياً يوم 1 ربيع ثاني 1447هـ، الموافق 23 سبتمبر 2025.