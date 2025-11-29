المرور السعودي: التزام سائقي الشاحنات بالأنظمة يرفع مستوى السلامة على الطرق

وبيّن "المرور" عبر حملته التوعوية أن من أبرز اشتراطات سير الشاحنات: الالتزام بالسير في المسار الأيمن على الطرق متعددة المسارات، والتقيد بالأوقات المحددة لدخول المدن أو الخروج منها، إضافة إلى الامتناع عن نقل الركاب على متن الشاحنات، وإحكام تغطية الحمولة المنقولة.