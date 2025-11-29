المرور السعودي: التزام سائقي الشاحنات بالأنظمة يرفع مستوى السلامة على الطرق

أوضح المرور السعودي أن التزام سائقي الشاحنات بالأنظمة والتعليمات المرورية يُسهم بشكل مباشر في تعزيز مستويات السلامة على الطرق، والحد من المخاطر التي قد تنتج عن المخالفات أو الأحمال غير الآمنة.
وبيّن "المرور" عبر حملته التوعوية أن من أبرز اشتراطات سير الشاحنات: الالتزام بالسير في المسار الأيمن على الطرق متعددة المسارات، والتقيد بالأوقات المحددة لدخول المدن أو الخروج منها، إضافة إلى الامتناع عن نقل الركاب على متن الشاحنات، وإحكام تغطية الحمولة المنقولة.
وشددت الإدارة العامة للمرور على أهمية وضع إشارة عاكسة للضوء خلف الشاحنة عند التوقف ليلاً، حفاظًا على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات يعزز انسيابية الحركة المرورية ويحد من الحوادث.
وأكد المرور السعودي أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن جهود مستمرة لرفع مستوى الوعي المروري، وتحسين بيئة الطرق، وتحقيق أعلى معايير السلامة لسالكيها.