مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورماً ضاغطاً على الحبل الشوكي أقعد أربعينية عن الحركة

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم وبفضل من الله ، في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة بالعمود الفقري ، لإعادة قدرة المشي والحركة لمريضة في العقد الرابع من العمر، ذكر ذلك الدكتور ناجي مسعود استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأن المريضة وصلت المستشفى على كرسي متحرك، وعند الإستماع إلى شكواها والإطلاع على تاريخها المرضى، تبين أنها فقدت القدرة على المشي منذ 3 أشهر مضت، مع وجود احتباس شديد بالمثانة، حيث تم إخضاعها لعدداً من الفحوصات الدقيقة، بالرنين المغناطيسي بالصبغة (M.R.I) والتحاليل المخبرية، وبينت الصور ونتائج التحاليل وجود كتلة عبارة عن ورم في الظهر بالفقرات الصدرية الثامنة والتاسعة ، ومسبباً ضغطاً شديداً على منطقة النخاع الشوكي، مما نتج عنه الأعراض الحادة التي أصابت المريضة.
وقال الدكتور مسعود أن الفريق الطبي عقب اطلاعه على كامل نتائج الفحوصات قرر سرعة التدخل الجراحي لازالة الورم، وذلك للحد من المضاعفات التي قد تصيب المريضة لاحقاً والتي من أبرزها الشلل الدائم للأطراف السفلية. مفيداً بأنه عقب إتخاذ التدابير اللازمة، تم إخضاع المريضة لعملية جراحية دقيقة استغرقت 4 ساعات.
مشيراً إلى أن العملية أجريت تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات المراقبة العصبية وجهاز الميكروسكوب "Pentero" وأجهزة الأشعة الصوتية (السونار)، حيث تم عمل فتحة بالفقرات الصدرية في الظهر بطول 3-4 سم، وصولاً إلى مكان الورم، والذي تم تحريره من الحبل الشوكي ومن ثم استئصاله بالكامل.
وعن العملية قال الدكتور ناجي أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح دون أية مضاعفات، إذ نقلت المريضة لجناح التنويم، وقد أبانت مؤشراتها الحيوية وجود تحسن كبير في حالتها الصحية بعد أن تم إزالة القسطرة البولية، وفي اليوم الثالث بدأت المريضة في المشي بمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي، وباليوم الخامس استطاعت المشي بمفردها ولله الحمد دون مساعدة، وخرجت إلى منزلها في اليوم السابع وهي بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن تخصصات جراحة العمود الفقري والعظام بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ، تتوفر فيها كافة الإمكانات التي تساعد على تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى، من خلال جراحين ذوي كفاءة وخبرة عالية، مع توفر غرف عمليات مزودة بأحدث التقنيات ، وكذلك وحدة عالية التجهيز للعناية المركزة ICU التي تقدم كافة وسائل الرعاية لهؤلاء المرضى.