مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورماً ضاغطاً على الحبل الشوكي أقعد أربعينية عن الحركة

والذي أضاف بأن المريضة وصلت المستشفى على كرسي متحرك، وعند الإستماع إلى شكواها والإطلاع على تاريخها المرضى، تبين أنها فقدت القدرة على المشي منذ 3 أشهر مضت، مع وجود احتباس شديد بالمثانة، حيث تم إخضاعها لعدداً من الفحوصات الدقيقة، بالرنين المغناطيسي بالصبغة (M.R.I) والتحاليل المخبرية، وبينت الصور ونتائج التحاليل وجود كتلة عبارة عن ورم في الظهر بالفقرات الصدرية الثامنة والتاسعة ، ومسبباً ضغطاً شديداً على منطقة النخاع الشوكي، مما نتج عنه الأعراض الحادة التي أصابت المريضة.