سوق الأسهم ينهي 2023 بتسجيل أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عامًا بارتفاع 14.21%

وكانت أسهم شركات معادن، ومعدنية، وأميانتيت، والباحة، وفيبكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وأنابيب الشرق، وأسمنت المدينة، والوطنية للتعليم، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.34%.