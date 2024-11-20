بتكلفة 5.8 مليار ريال.. شركة الدرعية تضع حجر الأساس لحي القرين الثقافي والمنطقة الشمالية

أعلنت شركة الدرعية اليوم، عن تفاصيل تطوير منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن مشروع الدرعية، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع التطوير الحضري في العالم ويمتد على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، حيث كشفت الشركة عن عددٍ من المشروعات والإعلانات ضمن النسخة الثانية من حدثها السنوي "بشاير الدرعية" الذي انطلقت فعالياته اليوم.