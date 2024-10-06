برج جدة يجعل منطقة الخليج "العاصمة العالمية لناطحات السحاب"

ويعد برج جدة نقطة تحوُّل في بناء المباني الشاهقة في المنطقة، حيث يتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في بناء ناطحات السحاب، مع مشاريع مستقبلية تمّ الانتهاء من دراستها والتخطيط لها وتشمل 4 ناطحات سحاب في الإمارات، وواحدة في العاصمة الرياض، والتي يتوقع أن تكون بضعف حجم برج جدة.