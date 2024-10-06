برج جدة يجعل منطقة الخليج "العاصمة العالمية لناطحات السحاب"

عند اكتمال بناء برج جدة الذي يصل ارتفاعه إلى 1000 متر في عام 2028، ستتبوأ المدينة السعودية صدارة العالم في استضافة أطول مبنى في العالم لسنوات عديدة قادمة، مما يعزّز مكانة منطقة الخليج كعاصمة عالمية للمباني الشاهقة.
واستأنفت شركة جدة الاقتصادية؛ التابعة للمملكة القابضة، أعمال مشروع بناء أطول برج في العالم (برج المملكة سابقاً) بعد توقف دام 7 سنوات، يتكوّن البرج من 157 طابقاً، حيث تمّ الانتهاء من تشييد 63 طابقاً حتى الآن.. تشمل المرافق الأخرى 59 مصعداً كهربائياً، و12 سلماً كهربائياً، إضافة إلى استخدام 80 طناً من الفولاذ وواجهات زجاجية عازلة للطاقة.
وستصبح السعودية الدولة الوحيدة التي تضم برجَيْن من بين أطول 5 أبراج في العالم، وهما برج جدة (1000 متر) وبرج الساعة في مكة (601 متر).
ويعد برج جدة نقطة تحوُّل في بناء المباني الشاهقة في المنطقة، حيث يتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في بناء ناطحات السحاب، مع مشاريع مستقبلية تمّ الانتهاء من دراستها والتخطيط لها وتشمل 4 ناطحات سحاب في الإمارات، وواحدة في العاصمة الرياض، والتي يتوقع أن تكون بضعف حجم برج جدة.
أطول 10 مبانٍ في الخليج:
1. برج جدة - السعودية
-الارتفاع: 1000 متر.
2. برج خليفة - الإمارات
-الارتفاع: 829.8 متر.
3. برج الساعة "مكة المكرّمة"- السعودية
-الارتفاع: 601 متر.
4. مارينا 101 - الإمارات
-الارتفاع: 425 متراً.
5. برج الأميرة - الإمارات
-الارتفاع: 413 متراً.
6. برج الحمرا - الكويت
-الارتفاع: 412 متراً.
7. 23 مارينا - الإمارات
-الارتفاع: 392 متراً.
8. برج صندوق الاستثمارات العامة - السعودية
-الارتفاع: 385 متراً.
9. برج محمد بن راشد - الإمارات
-الارتفاع: 381 متراً.
10. إيليت ريزيدنس - الإمارات
-الارتفاع: 380 متراً.