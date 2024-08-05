"تعليم مكة" يخصص 17 لجنة لدعم إجراءات القبول والتسجيل لعام 1446هـ

وتبدأ رحلة ولي الأمر لتسجيل الطلبة بالتوجه إلى المدرسة مباشرةً، أو التوجه إلى لجنة القبول والتسجيل الفرعية بمكتب التعليم عند الحالات التالية: تعثر تسجيل الطالب والطالبة في الصف الأول الابتدائي، الانتقال من مدرسة إلى مدرسة أخرى، الانتقال من مدرسة خارج الإدارة إلى مدرسة داخل الإدارة.