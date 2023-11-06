وفاة أطول رجل بالعالم في جدة.. الباكستاني "غلام شبير" في حوار قديم مع "سبق": وجدت راحتي في المملكة

نعى عدد من أصدقاء ومحبي المقيم الباكستاني "غلام شبير" المعروف بـ"أطول رجل في العالم"، بعد وفاته يوم أمس في جدة على خلفية معاناته مع المرض.
وكان "شبير" هو أطول رجل في العالم لمدة 6 سنوات متتالية من العام 2000 حتى 2006، وتم تسجيل اسمه رسميًّا في موسوعة جينيس.
وكانت "سبق" قد أجرت مع "شبير" لقاء قبل عدة سنوات من إعداد الزميل "عويد التومي"، حيث أكد حبه للمملكة التي يجد فيها راحته بسبب الحرمين الشريفين.
وأشار الراحل إلى أنه من هواة كرة القدم، ويتابع الدوري السعودي بشغف، ومن مشجعي النادي الأهلي.
وأوضح أنه التقى في حياته عددًا من القادة والحكام، وهو يحمل الجنسية الباكستانية، وطوله 2.55 متر ولم يسبق له الزواج، ولا يوجد أحد من أفراد العائلة بمثل طوله والذي كان مرشحًا للزيادة لولا العملية الجراحية التي أُجريت له.
وقال الراحل في لقائه مع "سبق": "النمو الهائل كان مستمرًا، لولا أنني أجريت عملية جراحية عام 2004 لاستخراج كمية من الهرمونات، بلغت 950 جرامًا؛ إذ أبلغني الأطباء أن طولي سيصل إلى 3.30 متر إذا لم أُزِلْها".