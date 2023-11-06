وفاة أطول رجل بالعالم في جدة.. الباكستاني "غلام شبير" في حوار قديم مع "سبق": وجدت راحتي في المملكة

وأوضح أنه التقى في حياته عددًا من القادة والحكام، وهو يحمل الجنسية الباكستانية، وطوله 2.55 متر ولم يسبق له الزواج، ولا يوجد أحد من أفراد العائلة بمثل طوله والذي كان مرشحًا للزيادة لولا العملية الجراحية التي أُجريت له.